Овчинникова Александра Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинникова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6116. ОВЧИННИКОВА, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 21 г. Гр. Ростовск. у., Ивановск, в., д. Поновской;—Особ. сес. Н. С. при б. Петроградск. Губ. Совнарсуде. Кража, лиш. св. 5 л. Срок исп. не указ. осужд. 27 окт. 921.
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