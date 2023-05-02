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Овчинникова Александра Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинникова
Имя
Александра
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6116. ОВЧИННИКОВА, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 21 г. Гр. Ростовск. у., Ивановск, в., д. Поновской;—Особ. сес. Н. С. при б. Петроградск. Губ. Совнарсуде. Кража, лиш. св. 5 л. Срок исп. не указ. осужд. 27 окт. 921.

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