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Курицына Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курицына
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7669. КУРИЦЫНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 45 л., г. Кыштыма., Н. С. 7 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 140а, лиш. св. 1 г. Исп. 11 окт. 923.

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