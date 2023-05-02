Ведерников Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ведерников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 649. ВЕДЕРНИКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Козьмодемьяновск. у., Троицк. в.;— Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 21 марта 922.
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