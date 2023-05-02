Бороздин Николай Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бороздин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81503. БОРОЗДИНЪ, НИКОЛАЙ ЯКОВлевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Юдинск. в., 32 л., рд. Тимск. у., Когозецк. в., въ д. Дегтярной; — Харьковск. О. С., 9, 114 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 26 Февр. 908.| 96 81431 1655 У. | 89 56822 170 М.| 93 61706 1655 У. | 88 1235 169 М.| 91 104359 170¹ М. | 86 80700 169 М.| 91 1164 176 М
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