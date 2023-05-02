Крысин Трофим Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крысин
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83819. КРЫсИНЪ, ТРОФИМЪ ФИЛИпповъ, 21 г. К. Гдовск. у., Полновск. в., рд. въ г. Нарвѣ, Ямбург. у.; — Ревельск. О. С., 30 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 4 м. и 23 дн. предв. заключ. Исп. 3 Мая 911. | 909 148066 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 103655. | 908 127295 1655 У. | 905 88939 170 М. | 907 73885 1643 У. | 905 32802 169 М.
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