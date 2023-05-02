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Совкова Мария Прокофьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Совкова
Имя
Мария
Отчество
Прокофьевна
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
10028. СОВКОВА, МАРИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 22 л. Гр. Ставропольск. у., в. и с. П.-Санчелоева; — Н. С. 3 уч. Ставропольск. у. Изготов. самог., лиш. св. 5 л. условно, с пр. р. 6 м. Исп. 11 нояб. 920.

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