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Тотолов Крикор Амбарцумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тотолов
Имя
Крикор
Отчество
Амбарцумов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140089. ТОТОЛОВЪ, КРИКОРЪ АМБАРЦУМОВЪ. К. Эчміадзин. у., в. и с. Вагаршапата, 27 л.; — Эриванск. У. М. С., 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909. | 97 39024 169 М.

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