Бревинская Флорентина Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бревинская
- Имя
- Флорентина
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16249. БРЕВИНСКАЯ, ФЛОРЕНТИНА АНТОНОВА, 36 л. К. Гостынск. у., гм. Люцень, д. Фридерслюстъ, рд. Кутновск. у., гм. Кросневице, въ д. Нове; — Плоцк. О. С., 3 Нояб. 910, 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 30 Дек. 910. | 907 48036 169 М. | 907 10648 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.