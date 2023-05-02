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Даниилов Иван Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даниилов
Имя
Иван
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4400. Даниилов Иван Данилович, 33 л., Ядринск. у., Тораевск. в., д. Шентак. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 29 мар. 926.

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