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Авдеева Анна Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеева
Имя
Анна
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
129274. АВДЕЕВА, АННА ГРИГОРЬева. К. Двинск. у., Малиновск. в., д. Красной, 37 л., рд. т. же у., Вышковск. в., въ д. Кривани; — З. Н. 3 уч. Двинск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Сент. 909.

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