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Семенов Афиноген Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Афиноген
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
13 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
87386. СЕМЕНОВЪ, АФИНОГЕНЪ ТЕрентьевъ, 28 л. Мщ. г. Митавы, рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 7 уч. г. Риги, 7 Марта 911, 16¹, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г., съ зач. 23 дн. предв. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 19 Іюня 909 г. М. С. 1 уч. г. Риги, 169 М., т. 3 м. | 903 43574 169 М.

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