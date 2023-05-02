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Кутергин Василий Онисимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутергин
Имя
Василий
Отчество
Онисимович
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6005. КУТЕРГИН ВАСИЛИЙ ОНИСИМОВИЧ, 19 л., б. Пермск. г., Осинск. у., Таушинск. в., д. Киги. б. Пермск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/ІІІ—24.

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