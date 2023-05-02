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Киссельштейн Павел Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киссельштейн
Имя
Павел
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3113. КИССЕЛЬШТЕЙН, ПАВЕЛ МАРТЫНОВИЧ, 29 л. Гр. Веэенбергск. у., д. Олешниц; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Прожив. по чуж. докум., лиш. св. 1½ г. Исп. 13 окт. 919.

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