Корягин Ксенофонт Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корягин
- Имя
- Ксенофонт
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6697. КОРЯГИН КСЕНОФОНТ ЯКОВЛЕВИЧ, 44 л., Иваново-Вознесенск. у., Кохомск. в., д. Тимошкина, Н. С. 7 уч. Иваново-Вознесенск. у., Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г., Исп. 10 дек. 923.
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