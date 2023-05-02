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Овчинников Илья Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Илья
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
07 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 518
Источник
Скан
Оригинальная запись
14561. ОВЧИННИКОВЪ, ИЛЬЯ ГРИГОРЬевъ. К. Клинск, у., Соголевск, в., д. Напругива, 28 л.; — Г. С. г. Клина, О. С., 13, 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. и 1 г. Исп. 7 Янв. 909.

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