Лебедев Иван Ермолаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ермолаев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135158. ЛЕБЕДЕВЪ, ИВАНЪ ЕРМОЛАЕВЪ. К. Петровск. у., в. и с. Малой-Сердобы, 20 л.;—У. Чл. Саратовск. О. С. по Петровск. у. 5 Окт. 909,170* и 2 п1. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
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