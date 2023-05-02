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Лебедев Иван Ермолаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Иван
Отчество
Ермолаев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
135158. ЛЕБЕДЕВЪ, ИВАНЪ ЕРМОЛАЕВЪ. К. Петровск. у., в. и с. Малой-Сердобы, 20 л.;—У. Чл. Саратовск. О. С. по Петровск. у. 5 Окт. 909,170* и 2 п1. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.

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