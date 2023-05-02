Клиоц Шлиома-Лейзор Горшков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клиоц
- Имя
- Шлиома-Лейзор
- Отчество
- Горшков
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 73406. КЛІОЦЪ, ШЛІОМА - ЛЕЙЗОРЪ Горшковъ, ряд. изъ мщ. пос. и гм. Войславице, Холмск. у., 21 г., рд. въ г. Дубинкѣ, Грубешов. у.; — Люблинск. О. С., 134, 135, 152 и 271 У., прилож. І къ ст. 8, 59 и прилож. ІІ къ ст. 89 Воин. У., съ лиш. нѣк. пр. по служ. воен. тюр. 2 м. и 2 п. съ зам. ар. ср. 6 н., по приг. этотъ поглощ. приг. воен. тюр. 1 м. съ зам. ар. 2 м. Исп. 14 Іюля Іюля 907.
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