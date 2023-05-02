Глушнов Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2454. Глушнов Иван Степанов., 19 л. Сальск. окр., Ремонтинск. р. и с. Донск. Окр. С. Ст. 2 ч. 153, л. с. 2 г. 11 окт. 927.
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