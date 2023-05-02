Балашев Алексей Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балашев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70986. БАЛАШЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АЛЕксандровъ. Лпш. ос. пр. изъ мщ. г. Ярославля, 37 л.; — Ярослав. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 81038, арест. отд. 1 г. 3 м. Исп. 9 Іюля 907. | 904 64660 169 М. | 98 41485 169 М. | 902 39931 169 М. | 79 17832 169 М.
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