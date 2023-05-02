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Любимов Василий Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любимов
Имя
Василий
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
19 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
42625. ЛЮБИМОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКИФОровъ. Мщ. г. Судиславля, Костром. у., 41 г., рд. въ д. Тагаевой, Голинск. в., Буйск. у.; — Г. С. 2 уч. г. Новгорода, 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 19 Мая 907.

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