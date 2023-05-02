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Биван Франц Леонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Биван
Имя
Франц
Отчество
Леонов
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130045. БИВАНЪ, ФРАНЦЪ ЛЕОНОВЪ. К. Холмск. у., гм. Цыцовъ, кол. Стренчинъ, 25 л.; — Гм. С. 3 окр. Ново-Александрійск. у. 4 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18, счит. ср. съ 4 Сент. 909.

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