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Акуловский Василий Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акуловский
Имя
Василий
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44757. АКУЛОВСКІЙ, ВАСИЛІЙ ПРОкофьевъ. Зап. ряд. изъ к. Устюгск. у., Нестеровск. в., д. Юдина, 28 л.; — Ярослав. О. С., 149 и 1657 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 24 Марта 905.

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