Акуловский Василий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акуловский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44757. АКУЛОВСКІЙ, ВАСИЛІЙ ПРОкофьевъ. Зап. ряд. изъ к. Устюгск. у., Нестеровск. в., д. Юдина, 28 л.; — Ярослав. О. С., 149 и 1657 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 24 Марта 905.
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