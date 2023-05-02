Демьяненко Наум Феодорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демьяненко
- Имя
- Наум
- Отчество
- Феодорович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3822. ДЕМЬЯНЕНКО НАУМ ФЕОДОРОВИЧ, 31 г., Каширинск. у., Васильевск. в., с. Ново-Орловки. Н. С. 15 уч. Оренбургск. окр. Ст. 114а, ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 17 авг. 923.
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