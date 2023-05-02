Смирнов Гавриил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28885. СМИРНОВ, ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 19 л. Гр. Тутаевск. у., Никольско-Троицк. в., д. Новенькое; — Н. С. 5 р. Тутаевск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 5 м. и 11 д. пр. з. в т. ч. 7 л. условно. Исп. 6 апр. 920.
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