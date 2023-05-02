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Кондовин Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондовин
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
17 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6360. КОНДОВИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., Камышловск. у., Черкаринск. в., В. Т. Сев.-Восточн. окр., Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 17 февр. 923.

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