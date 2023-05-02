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Порва Иван Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Порва
Имя
Иван
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
19 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10656. Порва Иван Исидорович, 17 л., Гомельск. г., Новозыбковск. у., Семеновск. в. имест. Гомельск. Г. С. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 19 апр. 926.

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