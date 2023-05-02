Глувчинский Юзеф Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глувчинский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46084. ГЛУВЧИНСКІЙ, ЮЗЕФЪ СТЕПАновъ. К. Кутнов. у., гм. Рдутовъ, д. Буды-Голе, 55 л., рд. Кольск. у., гм. Клодава, въ д. Глодова; — М. С. 18 уч. г. Лодзи (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 17 Мая 905. | 94 32131 172 М.
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