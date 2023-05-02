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Роскостов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Роскостов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
18646. РОСКОСТОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 57 л. Гр. Екатеринбургск. у., Подневск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Екатеринбургск. у. Контр-рев. действ., лиш. св. пожизн., по амн. нак. сокр. до 18 л. Исп. 14 июля 920.

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