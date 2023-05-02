Абдул-Кадыров Емалетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Кадыров
- Имя
- Емалетдин
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44637. АБДУЛЪ-КАДЫРОВЪ, ЕМАЛЕТдинъ. К. Уфимск. у., Архангельск. в., д. Башкирской-Кубовой, 19 л.; — Уфимск. О. С., 149, 1 ч. 1525 и 1 ч. 1526 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 26 Марта 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.