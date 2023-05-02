Абдул-Кадыров Емалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдул-Кадыров Емалетдин

Абдул-Кадыров Емалетдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Кадыров
Имя
Емалетдин
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44637. АБДУЛЪ-КАДЫРОВЪ, ЕМАЛЕТдинъ. К. Уфимск. у., Архангельск. в., д. Башкирской-Кубовой, 19 л.; — Уфимск. О. С., 149, 1 ч. 1525 и 1 ч. 1526 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 26 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close