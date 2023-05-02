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Климов Анастасий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Анастасий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6006. КЛИМОВ АНАСТАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л., Усольск. у., Верх-Инзенск. в., д. Юньги, Н. С. 7 уч. Усольск. у., Ст. 107, лиш. св. 2 г., Исп. 26 апр. 923.

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