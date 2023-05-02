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Гафар-Оглу Абдул-Саид Ушер

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гафар-Оглу
Имя
Абдул-Саид Ушер
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
21994. ГАФАРЪ-ОГЛУ, АБДУЛЪ-САИДЪ УШЕРЪ. Лиш. ос. пр. изъ тур.-подд., 25 л., рд. въ г. Ялтѣ;—Кишинев. О. С., 133, 149, 285, 2 ч. 286¹, 1525 и 1526 У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 907 г. № 39285, каторж. раб. 10 л. и 3 м. Исп. 10 Нояб. 908, счит. ср. нак. съ 26 Янв. 906.

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