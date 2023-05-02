Тышковский Федор Венедиктов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тышковский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Венедиктов
- Дата исполнения приговора
- 29 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 542
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95586. ТЫШКОВСКІЙ, ФЕДОРЪ ВЕНЕдиктовъ. Мщ. г. Звенигородки, 16 л., рд. въ г. Екатеринославѣ; — Кіевск. О. С., 134, 135, 1 40, 152 и 1 ч. 1647 У., тюр. 6 м. Исп. 29 Февр. 908. Симъ приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 95585, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 24746.
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