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Апатьев Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апатьев
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
293. АПАТЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Александровск. у., Константиновск. в.; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 16 июля 919.

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