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Кырова Васса Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кырова
Имя
Васса
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
25810. КЫРОВА, ВАССА ЯКОВЛЕВНА, 38 л. Гр. Глазовск. у., Игринск. в., д. Бачкеенской; — Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Кража, пр. р. 1½ г. Исп. 4 сент. 920.

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