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Корнюшкин Иван Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнюшкин
Имя
Иван
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6558. КОРНЮШКИН ИВАН ТИХОНОВИЧ, 30 л., г. Медыни, Н. С. 1 уч. Медынск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 20 дек. 923.

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