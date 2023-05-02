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Капцевич Юлиан Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капцевич
Имя
Юлиан
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4106. КАПЦЕВИЧ ЮЛИАН СТЕПАНОВИЧ, 33 л., Минск. г., Новогрудск. у., Чернуховск. в. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 П. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ХІІ—24.

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