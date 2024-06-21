Филатов Алексей Филатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Филатов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140523. ФИЛАТОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФИЛАТОВЪ. К. Рузск. у., Мамошинск. в., д. Верхне-Сляднева, 35 л., рд. т. же у. и в., въ д. Батуровѣ; — Москов. О. С. 16 Сент. 909, 2 п. 134 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Окт. 909.
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