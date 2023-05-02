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Цишевский Валентий Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цишевский
Имя
Валентий
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
14 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140998. ЦИШЕВСКІЙ, ВАЛЕНТІЙ ФРАНЦЕВЪ. Въ справкѣ, напеч. въ 909 г. подъ № 86100, слѣдуетъ читать: „по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 33328, каторж. раб. 14 л. Исп. 14 Марта 909, счит. ср. съ 19 Сент. 908.“

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