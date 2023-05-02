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Болотов Степан Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болотов
Имя
Степан
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
741. Болотов Степан Алексеевич, 21 г., Семипалатинск. г., Устькаменогорск. у., Риддерск. в. Н. С. 20 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 176. лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3/ХІ—26.

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