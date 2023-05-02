Байталюкова Евфимия Власова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байталюкова
- Имя
- Евфимия
- Отчество
- Власова
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129779. БАЙТАЛЮКОВА, ЕВФИМІЯ Власова. К. Житомірск. у., в. и м. Черняхова, 29 л., рд. т. же у. и в., въ с. Кмипыщѣ; — Житомірск. С. М. С. 21 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 6 Окт. 909.
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