Байталюкова Евфимия Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайталюкова Евфимия Власова

Байталюкова Евфимия Власова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байталюкова
Имя
Евфимия
Отчество
Власова
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129779. БАЙТАЛЮКОВА, ЕВФИМІЯ Власова. К. Житомірск. у., в. и м. Черняхова, 29 л., рд. т. же у. и в., въ с. Кмипыщѣ; — Житомірск. С. М. С. 21 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 6 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close