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Тузов Николай Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тузов
Имя
Николай
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
Источник
Скан
Оригинальная запись
140193. ТУЗОВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Грязовецк. у., Гаврильцовск. в., д Татаринцевой, 18 л.; — Г. С. 1 уч. г. Самары 29 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Сент. 909. | 908 27203 169 М.

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