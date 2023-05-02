Тузов Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тузов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140193. ТУЗОВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Грязовецк. у., Гаврильцовск. в., д Татаринцевой, 18 л.; — Г. С. 1 уч. г. Самары 29 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Сент. 909. | 908 27203 169 М.
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