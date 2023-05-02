Кордек Франц Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кордек
- Имя
- Франц
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83497. КОРДЕКЪ, ФРАНЦЪ ЯКОВЛЕВЪ, 39 л. К. Праснышск. у., гм. Кржиновлога-Мала, д. Каки-Мрочки; — М. г. Прасныша, 10 Мая 911, 16, 169 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ 2 приг. сего М. С. отъ 10 Мая 911 г. (169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. и 6 м.), тюр. 8 м. Исп. 13, счит. ср съ 10 Мая 911. | 908 86784 169 М.
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