Карпецкий Николай Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпецкий
- Имя
- Николай
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39316. КАРПЕЦКІЙ, НИКОЛАЙ АФАнасьевъ. Сс.-посел. Верхнеудин. у., Малетинск. в., 23 л., рд. въ г. Тулѣ; — Читин. О. С., 440, 3 п. 441, 445 л 448 У. о сс., 134, 135, 149, 152 и 977 У., тюр. 3 м. Исп. 29 Нояб. 908. | 906 36026 311 и 3 ч. 1655 У.
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