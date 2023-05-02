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Семенов Иван Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
19 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
11643. Семенов Иван Филиппович, 20 л., Томск. г., Мариинск. у., Итатск. в., д. Юруп. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 150, 169, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 19 мар. 926.

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