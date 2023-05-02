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Копылов Абрам Денисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылов
Имя
Абрам
Отчество
Денисович
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6465. КОПЫЛОВ АБРАМ ДЕНИСОВИЧ, 22 л., Смоленск. у., Верховск. в., д. Тишино, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 180 п. «з» и 220, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 июля 923.

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