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Смирнов Дмитрий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Дмитрий
Дата исполнения приговора
05 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3785. СМИРНОВ, ДМИТРИЙ, 21 г. Гр. г. Макарьева;—Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Продажа казен. имущ., лиш. св. 1 г. Исп. 5 янв. 922.

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