Карягин Яков Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карягин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83006. КАРЯГИНЪ, ЯКОВЪ ОСИПОВЪ, 20 л. К. Нижегород. г., Макарьев. у., Дубенщинск. в., д. Уткиной; — Минск. О. С., 27 Апр. 911, 133, 140, 13 и 1653 У., по слож. съ нак. по приг., напеч. во 909 г. № 52427, тюр. 4 г. Исп. 2 Іюня 911. | 907 81653 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.