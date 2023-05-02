Устало Густав Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устало
- Имя
- Густав
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140350. УСТАЛО, ГУСТАВЪ ЮРЬЕВЪ. К. Везенберг. у., Зоммергузенск. в., д. Тольксъ, 21 г.; — М. С. 4 уч. Везенб.-Вейсенштейнск. окр. 25 Сент. 909, 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 13 Окт. 909.
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