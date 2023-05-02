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Дзуцев Крым Ногиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзуцев
Имя
Крым
Отчество
Ногиев
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46487. ДЗУЦЕВЪ, КРЫМЪ НОГІЕВЪ. Обыв. с. Владиміровскаго, Взадикавказск. окр., 21 г.; — М. С. 4 уч. Владикавказск. окр., 169 и 4 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. и 20 дн. Исп. 30 Нояб. 904.

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