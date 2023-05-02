Малевич Бонифатий Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малевич
- Имя
- Бонифатий
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42740. МАЛЕВИЧЪ, БОНИФАТІЙ ВИКторовъ. К. Вилейск. у., Жоснянск. в., д. Новоселокъ, 19 л., рд. Дриссен. у., Каменск. в., въ д. Лобковщинѣ; — СПБ. О. С. 1 40,152, 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С 32 уч. отъ 6 Нояб. 906 тюр. 1 г. Исп. 22 Марта 907.
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